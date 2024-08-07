Столичный «Спартак» может подписать нового статусного футболиста в текущее трансферное окно. Об этом рассказал инсайдер Иван Карпов на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам журналиста, у «Спартака» большой трансферный бюджет, и если какой-то сильный футболист готов ехать в Россию, то «красно-белые» вполне способны выложить за него 30 миллионов евро.

По информации Карпова, этим летом «Спартак» может привезти еще более статусного и дорого игрока, чем Барко. При этом он отметил, что одна из позиций, которую сейчас хочет усилить «Спартак» — левый защитник.

Текущим летом к московскому клубу уже присоединились Эсекьель Барко, Маркиньос, Игорь Дмитриев, Александр Довбня и Виллиан Жозе.