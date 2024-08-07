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Глава РПЛ оценил зенитовца Глушенкова

07 Августа 2024 • 13:21 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
10.08 17:30

Александр Алаев, который занимает должность президента Российской премьер-лиги, высказался об атакующем полузащитнике «Зенита» Максиме Глушенкове.

По словам Алаева, он уже давно следит за Глушенковым и всегда говорил о его потрясающих данных.

«Сейчас он реализует свой потенциал. Максим сейчас один из лучших игроков РПЛ. Надеюсь, что он будет прибавлять. Потому что его потолка не знаем ни мы, ни сам он. Наверное, он один из самых ярких игроков за последние годы», - цитирует Алаева «Спорт-Экспресс».

В летнее трансферное окно Максим Глушенков перебрался из «Локомотива» в «Зенит». В пяти матчах за питерский клуб футболист записал на свой счёт восемь голов и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «Зенит» проведёт в субботу, 10 августа, - против «Динамо» на своём поле.

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