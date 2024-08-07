«Спартак» установил ценник на Соболева — «Зенит» пока платить не готов

Появилась новая информация о будущем нападающего московского «Спартака» Александра Соболева.

Известный инсайдер Иван Карпов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу» о том, что руководство «Спартака» готово отпустить Соболева в «Зенит» за 12-15 миллионов евро.

При этом журналист считает, что нападающий останется в клубе, так как «Зенит» предлагал «Спартаку» только 8 млн евро — других офферов не поступало.

Ранее стало известно, что Соболев начал тренироваться в «Спартаке» по индивидуальной программе.

Трудовой договор игрока с «красно-белыми» рассчитан до конца июня 2026 года.