Раскрыт срок контракта Амарала со «Спартаком»

Стало известно, когда истекает трудовой договор спортивного директора «Спартака» Томаша Амарала.

Журналист Иван Карпов рассказал на YouTube-канале «Коммент.Шоу», что зимой португалец подписал контракт со «Спартаком» на полтора года. Это означает, что срок соглашения истекает в конце текущего сезона Российской премьер-лиги.

Напомним, после прихода Амарала «Спартак» приобрел Манфреда Угальде, Эсекьеля Барко, Виллиана Жозе, Маркиньоса, Игоря Дмитриева и Александра Довбню.

После трех туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть очков.