Соболев приступил к тренировкам в «Спартаке»

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев начал тренироваться.

Как стало известно Metaratings, 27-летний нападающий занимается по индивидуальной программе отдельно от команды.

Напомним, ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал сообщил об отстранении Соболева от тренировок с основным составом. Причиной тому является желание футболиста перейти в «Зенит».

В нынешнем сезоне Соболев появился на поле в одной игре Российской премьер-лиги, в которой не отметился голевыми действиями.

Контракт нападающего со «Спартаком» рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Соболева в 7,5 млн евро.