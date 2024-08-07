Игнатов и Дуарте вернулись к тренировкам

Два футболиста московского «Спартака» снова тренируются с командой.

Как утверждает Metaratings, защитник «красно-белых» Алексис Дуарте пока тренируется с ограничениями. Напомним, парагваец пропустил всю предсезонную подготовку из-за травмы и в текущем сезоне на поле еще не выходил.

Что касается полузащитника Михаила Игнатова, то он вернулся в общую группу после болезни, сообщает источник. Хавбек пропустил минувший матч РПЛ с «Крыльями Советов» (3:0).

11 августа «Спартак» примет на «Лукойл Арене» грозненский «Ахмат». Начало матча четвертого тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.