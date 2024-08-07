Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «Наполи».

По информации Metaratings, агент хавбека Рафаэла Пимента предлагала услуги своего клиента различным европейским командам, и «Наполи» был готов приобрести игрока. При этом сообщается, что неаполитанцы могут подписать Сперцяна только в случае продажи кого-то из действующих футболистов.

Источник отмечает, что с большой долей вероятности Сперцян останется в «Краснодаре» до зимы.

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.