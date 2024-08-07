Руслан Литвинов: Постараемся стать первой командой, которая остановит Глушенкова

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов высказался о высокой результативности нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

Футболист заявил, что «Спартак» пока не разбирал «Зенит», поэтому ему нечего сказать о том, как остановить Глушенкова.

— Будем ли мы первой командой, против которой Глушенков не совершит ни одного результативного действия? Постараемся, — приводит слова Литвинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне Глушенков появился на поле в пяти играх во всех турнирах, забил восемь голов и сделал одну голевую передачу.

Встреча между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 24 августа в рамках шестого тура Российской премьер-лиги.