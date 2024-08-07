Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о призывах проверить на полиграфе арбитра Яна Бобровского, который судил скандальный матч «Динамо» Махачкала – «Пари НН» (0:1) в 3-м туре чемпионата России.

- Разве можно так унижать людей, которые работают в обслуживании чемпионата России? Это глупость и негодяйство. Что же те, кто говорит о необходимости проверки судей на детекторе лжи, сами её не проходят?

Такими путями не добьёшься хорошего судейства. У арбитров будет животный страх, что их каждый раз будут допрашивать. Это что, гестапо что ли? Тогда у нас нескоро появятся замены Карасёву и Безбородову.

А судьи в России, поверьте мне, очень сильные. В Европе есть несколько хороших арбитров, но не более. Мы видели, как судили на чемпионате Европы. Как там тянули за уши итальянцев, «закапывали» турок, хотели сделать финал Германия – Англия, – подчеркнул Стипиди.

В РФС прокомментировали претензии махачкалинского «Динамо» по судейству