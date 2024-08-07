Сёмин не считает Глушенкова лучшим игроком РПЛ

Легенда «Локомотива» Юрий Сёмин высказался об игре нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

— Все давно сказали, что Глушенков однозначно герой тура. Я не буду исключением. Но пока он не лучший в России. Нельзя судить о футболисте только по одной хорошей игре, — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 25-летний Глушенков принял участие в пяти матчах с учетом всех турниров, забил восемь голов и записал на свой счет одну результативную передачу.

10 августа «Зенит» примет на своем поле московское «Динамо» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги, начало — в 17:30 по мск.