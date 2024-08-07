Даниил Денисов: Теории стали короче, но их приличное количество

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о работе с новым главным тренером Деяном Станковичем.

«Стали ли короче теории и разборы? Теорий достаточно. Насчет краткости – наверное, да. Но их приличное количество», — приводит слова Денисова «РБ Спорт».

Футболист признался, что Станкович рассказывает много историй из своей жизни, например, что в «Интере» они не были близки в жизни, но на поле до последнего бились друг за друга.

Напомним, сербский специалист возглавил «Спартак» в мае, подписав с российским грандом двухлетний трудовой договор.

После трех туров «красно-белые» занимают пятое место в РПЛ, набрав шесть очков.