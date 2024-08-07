Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о московском «Динамо» в преддверии матча «бело-голубых» с «Зенитом», который состоится 10 августа.

- Линия обороны «Динамо» вызывает тревогу. Команде нужно усиление в эту зону. Слышал, что «Динамо» интересовалось Осипенко, который на сегодняшний день, наверное, лучший российский центральный защитник. Не знаю, насколько реален его трансфер из «Ростова», но с таким центром обороны, как сейчас, у «Динамо» в какой-то момент рванёт в защите. Возможно, что и в игре с «Зенитом», – сказал Щербаченко.

Основной защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна пропустил старт чемпионата России из-за выступлений за олимпийскую сборную Парагвая.