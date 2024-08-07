Даниил Денисов: «Николсон получит своё время»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил на вопрос о текущем состоянии форварда команды Шамара Николсона.

«Тяжело судить о состоянии Николсона. Тренировки — это одно, а игры — совсем другое. Думаю, что Шамар получит свое время, выйдет на поле. Там мы это и увидим», — приводит слова Денисова «Чемпионат».

Напомним, прошлый сезон ямайский нападающий провел в аренде во французском «Клермоне». За это время он появился на поле в 28 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и стал автором трех результативных передач.

Ближайший матч «Спартака» пройдет 11 августа. В этот день «красно-белые» примут «Ахмат». Начало поединка четвертого тура РПЛ запланировано на 20:00 по мск.