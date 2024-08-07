Андрей Мостовой – о серии без голов: «Пока вообще не прёт, немного расстраиваюсь из-за этого»

Андрей Мостовой, игрок «сине-бело-голубых», дал комментарий касательно своей безголевой серии в новом сезоне.

- Пока, если говорить мягко, то вообще не прет. Из‑за этого немного расстраиваюсь. Но у всех же бывают темные и светлые полосы. Сейчас, наверно, серая. Однако нос вешать не стоит, надо лучше тренироваться, чтобы наступила белая полоса, - передаёт слова футболиста «Зенита» «Матч ТВ».

Мостовой в этом сезоне РПЛ выходил на поле во всех трёх матчах, однако не смог забить или ассистировать партнёрам. Его контракт с клубом с берегов Невы рассчитан до 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.