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В «Пари НН» перейдёт футболист «Краснодара»

07 Августа 2024 • 11:13 Комментировать
Пари НН
...
Химки
09.08 18:30

Александр Эктов, защитник «Краснодара», будет выступать в этом сезоне за другой клуб чемпионата России.

Как передаёт «Чемпионат», 28-летнего футболиста подпишет «Пари НН». О подробностях не сообщается.

В этом сезоне футболист выходил на поле в трёх матчах в составе «Краснодара», но не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне Эктов принял участие в 18 играх.

«Пари НН» в четвёртом туре РПЛ на своём поле примет «Химки», встреча пройдёт 9 августа, стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. Нижегородский коллектив в трёх турах набрал три очка и располагается на 12-й строчке в турнирной таблице.

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