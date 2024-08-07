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​Писарев: «Ростов» даже после 0:5 всё равно остаётся серьёзным претендентом

07 Августа 2024 • 11:03 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» Николай Писарев прокомментировал события первых туров нового сезона российского чемпионата. Он считает, что «Ростов» по игре остаётся серьёзным претендентом на награды, даже несмотря на поражение со счётом 0:5 от питерского «Зенита». Писарев имел возможность воочию наблюдать за игрой подопечных Валерия Карпина и пришёл к такому выводу.

- На самом деле «Ростов» действительно хорошо стартовал. Не только по результатам, но и по игре. Я был на матче «Ростова» с ЦСКА в Ростове в первом туре. И на меня произвела впечатление целостность командных действий. Все на своих местах, - цитирует слова Писарева «РБ Спорт».


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Писарев
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