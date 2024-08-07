​Писарев: «Пока «Динамо» ничего сверхъестественного не показывает»

Несмотря на достаточно удачный старт московского «Динамо» в новом сезоне российского чемпионата, бывший игрок «Спартака» Николай Писарев считает, что клуб пока что не показал ничего особенного. Писарев уверен, что серьёзной проверкой станет матч с питерским «Зенитом» - действующим чемпионом страны.

- По мне, пока «Динамо» ничего сверхъестественного не показало, а на Кубок вообще проиграли «Спартаку» с треском. Поэтому пока ничего не могу сказать, все покажет этот следующий матч с «Зенитом», - цитирует слова Писарева «РБ Спорт».

Напомним, что игра состоится десятого августа.