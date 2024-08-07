Бывший российский футболист считает, что «Спартак» переплатил за Барко

Игорь Корнеев, в прошлом игрок ЦСКА, «Барселоны» и сборной России, высказался о новичке «Спартака» Эсекьеле Барко.

Напомним, столичный клуб подписал аргентинца в летнее межсезонье, сумма трансфера, по данным СМИ, составила 15 миллионов евро, в то время как портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов.

- Пока он оставляет хорошие впечатления, но за Барко заплатили большие деньги. В «Ривер Плейт» он не был игроком старта, не понимаю, как спортивный директор европейского или российского клуба может убедить руководство приобрести небазового футболиста за такие деньги, но это может «Спартак», - сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

Барко провёл за свою новую команду три матча во всех турнирах, забил один гол и сделал два ассиста на партнёров. Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2027 года.