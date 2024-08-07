Песьяков рассказал, почему отказался от возвращения в «Спартак» этим летом

Сергей Песьяков, страж ворот самарских «Крыльев Советов», рассказал, что этим летом у него было предложение от столичного «Спартака».

Напомним, у Песьякова в июне истёк срок действия трудового договора с «Ростовом» и футболист заключил соглашение с «Крыльями Советов».

- Почему не пошел в «Спартак»? У меня был подписан контракт с «Крыльями». Звали после этого. В «Спартаке» хотели опытного вратаря, а я еще хочу играть, - передаёт слова Песьякова «РБ Спорт».

«Крылья Советов» в этом сезоне провели три матча, но во всех потерпели поражение. Отметим, что самарцы в этих встречах пропустили 10 голов, что является для «Крыльев Советов» антирекордом. «Спартак» же набрал в свою копилку шесть баллов и идёт на пятой строчке в таблице чемпионата.