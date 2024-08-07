​Писарев: «Факел» и «Краснодар» не впечатлили»

Воронежский «Факел» и краснодарский «Краснодар» сыграли вничью в третьем туре российского чемпионата, и бывший нападающий испанской «Мериды», а также, разумеется, московского «Спартака», Николай Писарев, считает, что обе команды пока что не блещут в главном футбольном турнире России.

- Могу сказать, что «Факел» пока не впечатляет, даже сыграв вничью с «Краснодаром». Это была ничья за счет самоотверженности, а не за счет игрового преимущества. Хотя и «Краснодар» пока тоже не впечатлил, - цитирует слова Писарева «РБ Спорт».

Сейчас «Факел» занимает предпоследнее, пятнадцатое место в турнирной таблице российского чемпионата.