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Стипиди: «Бобровский ошибался, но это не позволяет никому накидываться на него» эксклюзив

07 Августа 2024 • 09:25 Комментировать
Динамо Махачкала
0:1
Пари НН

Бывший арбитр ФИФА Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал скандал вокруг судейства Яна Бобровского в матче 3-го тура РПЛ «Динамо» Махачкала – «Пари НН».

- Я вообще всегда судей поддерживаю. Сам был арбитром и знаю, что бывает, если судья ошибается. Тогда на него всех собак спускают и со всех углов кричат, что он плохой.

На данный момент Бобровский молодой арбитр. У каждого есть свой путь, который он должен пройти. Возможно, руководители когда-то оказали Бобровскому медвежью услугу, ведь он быстро прошёл путь до Премьер-лиги.

Но это не позволяет никому накидываться на арбитра. Ни Гаджи Муслимовичу Гаджиеву, который достаточно грамотный и умный человек. Ни Газизову, который, такое впечатление, целенаправленно попадает в громкие инфоповоды, чтобы про него все писали. А Биджиев, считаю, повёл себя правильно, по-мужицки. Сказал, что судья, не судья, но его команда должна играть по-другому.

Чтоб вы знали: для судей самые тяжелые матчи именно те, где друг с другом играют команды из нижней части таблицы. Потому что особого мастерства там у футболистов нет – кто кого переборет.

По моему мнению, пенальти в ворота «Динамо» Бобровский поставил правильно. Не пойму, как можно не видеть, что Табидзе нарушил правила в своей штрафной площади. То, что Зе Турбо подставился, не отменяет справедливость пенальти. Контакт ногами там был.

Да, Бобровский действительно допустил ошибки, которые повлияли на ход и результат матча. В эпизоде с Гоцуком должен был назначаться пенальти в ворота «Пари НН». И должен был назначаться штрафной удар, когда игрока «Динамо» сбили до штрафной площади.

Но это не даёт никому права говорить о якобы предвзятости судейства. Чего тогда руководители «Динамо» не поднимают вопрос о своих футболистах, которые не реализовывали моменты, которые у них были?

По красной карточке всё верно. Алибеков получил первую жёлтую абсолютно никчёмную – Зе Турбо там ничего не делал, отошёл в сторону. Вторая жёлтая – Алибеков побежал вот с такими глазами и грубо сфолил в центре поля.

Не нравится судейство? Пишите претензию в судейский комитет – и пусть там решают, нужно ли отстранять арбитра и на какое время. В наше время отстраняли за ошибки на месяц, сейчас немножко по-другому. Но не надо подключать руководителя региона.

После игры «Химки – «Динамо» Махачкала никто не поднимал шума. Молодой арбитр Егоров достаточно хорошо отсудил тот матч. Но через ВАР там почему-то засчитали гол, который Заболотный забил из «вне игры», и не засчитали правильный, как я считаю, гол Махачкалы. Сыграли вничью и разошлись по-тихому. А тут крик стоит огромный… – сказал Стипиди.

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В 4-м туре чемпионата России «Пари НН» примет «Химки», а махачкалинское «Динамо» сыграет в гостях у московского «Локомотива».

Гаджиев: «Судейство было предвзятым, я не сомневаюсь»

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Динамо Махачкала Ян Бобровский Павел Стипиди Пари НН ещё теги

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