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Тренер сборной Молдовы рассказал, как Станкович улучшил игру Рябчука

06 Августа 2024 • 23:45 Комментировать

Главный тренер национальной сборной Молдовы Сергей Клещенко рассказал о том, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович улучшил защитника молдавской сборной Олега Рябчука. Рябчук, напомним, играет и за «красно-белых». В этом сезоне у него на счету три выхода на поле.

«Станкович, полагаю, упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще на поле, улучшилась эффективность. Олег меньше участвует в тяжёлых комбинационных атаках. Вместо этого он вскрывает фланги через стенку», - говорит Клещенко с Legalbet, добавляя, что и в действиях Рябчука появилось больше уверенности.

Напомним, что Рябчук уже как один год игрок «Спартака». Московский клуб Олег пополнил прошлым летом после трансфера из греческого топ-клуба, пирейского «Олимпиакоса».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Деян Станкович Олег Рябчук Сергей Клещенко ещё теги
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