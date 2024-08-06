Тренер сборной Молдовы рассказал, как Станкович улучшил игру Рябчука

Главный тренер национальной сборной Молдовы Сергей Клещенко рассказал о том, как главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович улучшил защитника молдавской сборной Олега Рябчука. Рябчук, напомним, играет и за «красно-белых». В этом сезоне у него на счету три выхода на поле.

«Станкович, полагаю, упростил функциональные обязанности Рябчука. От этого Олегу стало проще на поле, улучшилась эффективность. Олег меньше участвует в тяжёлых комбинационных атаках. Вместо этого он вскрывает фланги через стенку», - говорит Клещенко с Legalbet, добавляя, что и в действиях Рябчука появилось больше уверенности.

Напомним, что Рябчук уже как один год игрок «Спартака». Московский клуб Олег пополнил прошлым летом после трансфера из греческого топ-клуба, пирейского «Олимпиакоса».