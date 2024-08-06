Канчельскис: «Спартак» был обязан обыгрывать «Крылья»

Бывший российский футболист, а ныне тренер Андрей Канчельскис высказался о самом свежем результате московского «Спартака» на данный момент. «Красно-белые» обыграли дома в понедельник самарские «Крылья Советов» с разгромным счётом – 3:0.

«Спартак» выдал классный матч, но забывать, что «Крылья» деморализованы – не стоит. «Красно-белые» были обязаны побеждать команду с последнего места. Молодцы, победили и забили трижды. Но цыплят считают по осени», - говорит Канчельскис для Betonmobile.

«Спартак» по итогу трёх туров РПЛ набрал шесть очков. В четвёртом туре «красно-белые» примут дома грозненский «Ахмат», проигравший «Локомотиву» в третьем туре со счётом 0:5.