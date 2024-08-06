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Сёмин: «Спартак» способен бороться за самые высокие места»

06 Августа 2024 • 22:27 Комментировать

Знаменитый тренер Юрий Сёмин высказался о московском «Спартаке». «Красно-белые» побеждают в трёх матчах подряд в рамках всех официальных турниров.

«И в прошлом году «Спартак» хорошо начал. После первого поражения они изменили отношение к делу и психологию. Мне нравится направление в работе Станковича. В команде качественные игроки, они в состоянии бороться за самые высокие места», - говорит Сёмин для Metaratings.

Напомним, что начался сезон для «Спартака» с поражения в Оренбурге от местного одноимённого клуба в первом туре РПЛ. Однако после «красно-белые» победили в трёх официальных матчах подряд.

В грядущие выходные «Спартак» примет дома в четвёртом туре РПЛ «Ахмат» из Грозного.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Юрий Сёмин
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