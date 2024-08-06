Гришин – об Олейникове: «Такого игрока не хватало «Крыльям»

На неделе самарские «Крылья Советов» официально пополнил молодой игрок атаки Иван Олейников. Перебрался в поволжский город футболист из грозненского «Ахмата», подписав контракт сроком на пять лет. Футбольный тренер Александр Гришин поделился мыслями о трансфере.

«Неординарный игрок, умеющий обыгрывать один в один и хорош в нападении. Думаю, системе Осинькина он подойдёт. «Крыльям», думаю, не хватало именно такого игрока, однако Олейникову надо ещё влиться в новый клуб», - говорит Гришин с «Чемпионатом».

Напомним, что Олейников является воспитанником московского ЦСКА. Родной клуб он покинул в 2019 году, после играл в «Шиннике» и «Чайке» помимо «Ахмата».