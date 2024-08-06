Кухарчук близок к переходу в «Ротор», игрок уже едет в Волгоград

Игрок атаки «Пари НН» Илья Кухарчук может с большой вероятностью перейти в волгоградский «Ротор».

Как сообщает Metaratings, Кухарчук перейдёт в волгоградский клуб в рамках аренды. Рассчитано соглашение будет на начавшийся футбольный сезон. Отмечается, что условия аренды игрока согласованы, а сам Илья уже на пути в город на Волге.

Рассматривал Кухарчука также и красноярский «Енисей», а также у футболиста было заманчивое предложение из Азии, но Илья решил выбрать для продолжения карьеры волгоградскую команду.

«Ротор» по итогу прошлого сезона во Второй лиге вернулся в Мелбет-Первую лигу.