Каряка назвал две причины неудач «Крыльев» на старте сезона

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка высказался о самарских «Крыльях Советов». Волжане неудачно стартовали в новом футбольном сезоне, проиграв четыре матча из четырёх во всех турнирах.

«На команду повлиял непростой календарь. Главный тренер Игорь Осинькин уже давно в клубе и показывал хороший результат. Ещё один фактор неудачи — уход ключевых игроков. Каждый год клуб остаётся без лидеров», - говорит Каряка для Metaratings.

Напомним, что в четвёртом туре РПЛ «Крыльев» ждёт матч с прямым конкурентом. В Самару в гости приедет воронежский «Факел», также представитель низа турнирной таблицы РПЛ.