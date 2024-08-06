Бонгонда – о Жозе: «Будь он слабым игроком, его бы не было в «Спартаке»

Игрок московского «Спартака» Тео Бонгонда высказался о своём одноклубнике, форварде Виллиане Жозе. Бразилец пока ещё не успел заявить о себе после летнего перехода в «Спартак». Однако Бонгонда верит в форварда в будущем.

«Хороший футболист. Будь он слабым нападающим, он не оказался бы в клубе. Сейчас в «Спартаке» он один из самых опытных. Я был знаком с ним ещё до перехода в «Спартак», на тренировках заметен его уровень, его он покажет в скором времени», - говорит Бонгонда телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что прежним клубом Жозе был севильский «Бетис», клуб первой половины Примеры. Самому нападающему 32 года.