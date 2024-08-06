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Денисов: «Спартак» будет стремиться стать командой-династией, как было при Романцеве

06 Августа 2024 • 20:46 Комментировать
Спартак Москва
...
Ахмат
11.08 20:00

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал присутствие легенды «красно-белых» Олега Романцева на матче с «Крыльями Советов».

Бывший тренер «Спартака» нанес символический удар в первом домашнем матче команды в текущем сезоне РПЛ.

По мнению Денисова, все поклонники «Спартака» испытывают положительные эмоции при виде Романцева.

— Сможет ли «Спартак» в ближайшее время стать командой-династией, как «Спартак» Романцева? Будем стремиться к этому, — приводит слова Денисова портал «РБ Спорт».

На данный момент наставником «Спартака» является Деян Станкович. Под руководством серба команда занимает пятое место в РПЛ после трех туров.

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