Голкипер «Пари НН» охарактеризовал Илича

Вратарь нижегородского «Пари НН» Никита Медведев высказался о главном тренере своей команды. Напомним, что рулевым «горожан» является сербский тренер, в прошлом игрок «Партизана» Саша Илич.

«Илич – тренер со своими требованиями, задачами на игру. Он пытается поставить свой стиль игры, под каждого соперника чуть меняется тактика. Надеюсь, мы продолжим набирать очки», - говорит Медведев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что при Иличе «горожане» довольно слабо начали сезон, проиграв в трёх официальных матчах подряд. Однако в минувшие выходные «Нижнему» улыбнулась удача и команда смогла не без вопросов к судейству оформить победу над махачкалинским «Динамо» в третьем туре РПЛ.