Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился комментарием о болельщиках команды.

«Я давал интервью и попросил болельщиков также продолжать ходить на наши матчи, потому что их поддержка чувствуется, они гонят нас вперед», — приводит слова Денисова Legalbet.

Футболист добавил, что чем больше фанатов на стадионе, тем лучше для команды.

По итогам трех сыгранных туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть баллов.

11 августа команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по мск.