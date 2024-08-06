Даниил Денисов: «Болельщики гонят «Спартак» вперёд»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов поделился комментарием о болельщиках команды.
«Я давал интервью и попросил болельщиков также продолжать ходить на наши матчи, потому что их поддержка чувствуется, они гонят нас вперед», — приводит слова Денисова Legalbet.
Футболист добавил, что чем больше фанатов на стадионе, тем лучше для команды.
По итогам трех сыгранных туров «Спартак» занимает пятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав шесть баллов.
11 августа команда Деяна Станковича встретится с «Ахматом». Игра между командами должна будет стартовать в 20:00 по мск.
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