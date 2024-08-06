Медведев – о новичках «Зенита»: «Никто из них не бухнит и не жалуется, это очень важно»

Александр Медведев, занимающий должность председателЯ правления «Зенита», рассказал о новичках команды.

Напомним, в летнее межсезонье клуб с берегов Невы пополнили четыре футболиста, включая Максима Глушенкова, который в первых четырёх официальных матчах забил восемь голов.

- Да, ребята очень хорошо влились, отлично тренируются, им всё нравится. И, самое главное, нам нравится их отношение к делу. Независимо от того, кто сколько времени проводит на футбольном поле, никто из них не бухтит и не жалуется. Это очень важно, - цитирует руководителя «Зенита» Bobsoccer.ru.