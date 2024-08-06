Гладилин дал совет отстранённому Соболеву

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился комментарием о ситуации с форвардом столичного клуба Александра Соболева.

Напомним, 27-летний нападающий продолжает тренироваться вне состава «Спартака», так как сосредоточен на переходе в «Зенит».

«Мой совет Соболеву — это прийти к Станковичу и поговорить. Если он хочет играть за «Спартак» и отдаваться полностью, то его можно использовать, и он поможет», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

При этом эксперт добавил, что если Соболев хочет уйти, то «Спартаку» не стоит его держать.

В текущем сезоне Соболев принял участие в одной игре РПЛ и не отметился голевыми действиями.