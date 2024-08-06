В «Зените» высказались о возможном уходе двух ключевых игроков

Александр Медведев, занимающий должность председателя правления «Зенита», ответил на вопрос уходе из команды двух игроков.

- Я не знаю, откуда берутся такие слухи, что Вендел и Клаудиньо куда-то уходят, я об этом ничего не знаю (смеётся) – цитирует Медведева Bobsoccer.ru.

Ранее в прессе была информация, что Клаудиньо хотел вернуться в Бразилию, а в услугах Вендела был сильно заинтересован «Галатасарай», однако клубы не смогли договориться.

Коллектив Сергея Семака в трёх турах этого сезона набрал девять баллов и идёт на первой строчке в турнирной таблице. В следующем матче клуб с берегов Невы встретится с «Динамо», игра пройдёт 10 августа, начало - в 17:30 по мск.