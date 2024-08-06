Сергей Овчинников: «Тороп сильнее Сафонова»

Российский тренер Сергей Овчинников высказался об игре голкипера московского ЦСКА Владислава Торопа.

«Слава — талант, по вратарским качествам он сильнее Сафонова. Никто не играет в нашем чемпионате ногами так же, как это делает Тороп», — приводит слова Овчинникова Metaratings.

В нынешнем сезоне 20-летний Тороп появился на поле в одной игре Кубка России, в которой пропустил один гол.

В субботу, 10 августа, ЦСКА сыграет на выезде с «Краснодаром» в рамках четвертого тура Российской премьер-лиги. Стартовый свисток главного арбитра встречи должен будет прозвучать в 20:00 по столичному времени.