В «Зените» ответили, будут ли ещё новички этим летом

Александр Медведев, занимающий должность председателя правления «Зенита», ответил на вопрос, появятся ли в клубе новые футболисты этим летом.

Будут ли ещё приобретения? Может только какое-то точное усиление, считаем, что у нас боевая команда, может быть ещё максимум один трансфер, - передаёт слова Медведева Bobsoccer.ru.

Также Медведев не исключил, что кто-то из нынешних игроков может покинуть команду, если сам этого захочет.

«Зенит» в первых трёх турах чемпионата набрал девять очков и лидирует в турнирной таблице. В следующем матче петербургская команда встретится с «Динамо», игра пройдёт 10 августа, старт запланирован на 17:30 по мск.