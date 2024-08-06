Гладилин — о голах Угальде: «Это заслуга Станковича»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о высокой результативности нападающего «красно-белых» Манфреда Угальде.
Специалист заявил, что Деян Станкович является грамотным тренером, поэтому он сразу понял, как правильно использовать Угальде.
— Футбол команды построен на комбинационной игре и снабжению Угальде, ведь он не таранный нападающий, как Соболев. Это заслуга Станковича, что Угальде начал забивать, — приводит слова Гладилина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 22-летний Угальде принял участие в четырех матчах во всех турнирах и забил четыре мяча.
11 августа «Спартак» сыграет дома с «Ахматом».
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