Экс-капитан «Спартака» высказался об отстранении Соболева клубом

Денис Глушаков, в прошлом выступавший за «красно-белых», высказался о ситуации с нападающим Александром Соболевым.

Напомним, ранее в СМИ была информация о переговорах «Зенита» по трансферу Соболева. Позже «Спартак» отстранил игрока от тренировок с основным составом.

- Я не знаю ситуации Соболева, что он сейчас делает и с кем тренируется. Но пожелаю ему не опускать руки и двигаться вперед. Повторюсь, его ситуации не знаю, помню только свою, где я был прав на 200 процентов, - цитирует экс-капитана «Спартака» «Матч ТВ».

Контракт Соболева с московским клубом действует до 2026 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 7,5 млн евро.