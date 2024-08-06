Абена не попал в заявку «Ференцвароша» на матч Лиги чемпионов

Центральный защитник венгерского «Ференцвароша» Минти Абена не вошёл в заявку своей команды на предстоящий матч квалификации Лиги чемпионов.

Ранее появилась информация, что 29-летний футболист прибыл в Москву. В услугах игрока заинтересован «Спартак». Сообщалось, что на покупке Абены настаивает лично главный тренер «красно-белых» Деян Станкович, работавший ранее в «Ференцвароше».

Действующий трудовой договор Абены с венгерским коллективом рассчитан до июня 2026 года. Специалисты авторитетного интернет-портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в один миллион евро.