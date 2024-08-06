Кирьяков: «Матч с «Динамо» - первая серьёзная проверка для «Зенита»

Футбольный тренер Сергей Кирьяков порассуждал об очень интересной вывеске четвёртого тура РПЛ. В нём питерский «Зенит» примет дома московское «Динамо», прямого конкурента по турнирной таблице.

«Для обеих соперников матч принципиален. Можно на старте вырваться вперёд и получить неплохое преимущество в три очка. Для «Зенита» грядёт первая серьёзная проверка, ранее у них соперники были ниже уровнем», - говорит Кирьяков с Legalbet.

Напомним, что по итогу трёх стартовых туров нового сезона Российской премьер-лиги у «Зенита» и «Динамо» - по девять набранных очков. Каждый коллектив одержал на старте первенства по три победы, а «Зенит» и вовсе ни разу не пропустил.