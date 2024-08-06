Тренер «Зенита»: «С «Динамо» будет непростая игра»

Тренер санкт-петербургского «Зенита» Виллиам де Оливейра высказался о предстоящем матче РПЛ с «Динамо».

— С «Динамо» будет непростая игра. У них отличная команда с прекрасными футболистами, поэтому нам будет нелегко, — приводит слова бразильского специалиста «РБ Спорт».

В трех турах «Зенит» набрал девять очков и сейчас находится на вершине турнирной таблицы Российской премьер-лиги.

Игра четвертого тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо» состоится 10 августа. Старт поединка запланирован на 17:30 по столичному времени.

Напомним, подопечные Сергея Семака выиграли шесть последних розыгрышей РПЛ.