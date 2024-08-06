Гладилин: «У «Спартака» идёт творческий процесс»

Ветеран «красно-белых» Валерий Гладилин высказался об игре столичной команды на старте сезона.

Напомним, коллектив Деяна Станковича в понедельник при своих болельщиках разгромил «Крылья Советов», забив три безответных мяча. Ранее «Спартак» обыграл «Химки» (3:1), а в первом матче сезона уступил «Оренбургу» (0:2).

- Игра «Спартака» не удивляет. Футболисты играют в свой футбол, а Станкович ищет варианты для усиления команды. Поэтому идёт творческий процесс. Сейчас у тренерских штабов «Крыльев Советов» и «Спартака» неравные условия. У самарской команды забирают лучших футболистов, а «Спартак» покупает лучших игроков, - передаёт слова бывшего игрока «Спартака» «Чемпионат».