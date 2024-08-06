Гурцкая принёс извинения Галактионову

Известный агент Тимур Гурцкая высказался о работе наставника «Локомотива» Михаила Галактионова.

Ранее агент неоднократно критиковал 40-летнего тренера.

— Я извиняюсь перед Михаилом Галактионовым. С такими потерями, как Глушенков, Миранчук, я в жизни не мог подумать, что они будут играть так по качеству, — заявил агент на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

За три тура «железнодорожники» набрали шесть очков и сейчас находятся на четвертой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

В ближайшем туре РПЛ «Локомотив» примет на своем поле махачкалинское «Динамо». Встреча между командами пройдет 10 августа. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 15:00 по мск.