Чалов – в запасе ПАОКа на матч Лиги чемпионов, Оздоев попал в старт

Через час на юге Швеции пройдёт первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между местным «Мальмё» и ПАОКом из Салоников.

Новичок ПАОКа Фёдор Чалов остался на скамейке, в то время как его соотечественник Магомед Оздоев выйдет в стартовом составе на игру.

Напомним, что Оздоев проводит уже второй сезон в ПАОКе, пополнил греческий топ-клуб он прошлым летом, а по ходу минувшего сезона стал с ним чемпионом Греции. Чалов присоединился к ПАОКу на прошлой неделе, перейдя из родного ему московского ЦСКА.

Текстовая трансляция матча «Мальмё» - ПАОК пройдёт на нашем портале.