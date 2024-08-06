Булыкин сравнил игру «Спартака» с популярной песней

Дмитрий Булыкин, в прошлом форвард сборной России, высказался об игре столичного «Спартака» на старте сезона.

Напомним, «красно-белые» в РПЛ провели три игры и одержали две победы, один раз коллектив Станковича потерпел поражение. Клуб располагается на пятой строчке в таблице чемпионата.

- Игру «Спартака» можно сравнить с песней МакSим. Но нужно отметить, что «Крылья» выглядели не очень. «Спартак» все забил, играл красиво, порадовали болельщиков. Команда набрала хороший ход и в следующих матчах должны себя показывать и забирать очки, - передаёт слова экс-форварда ряда российских команд «РБ Спорт».

Следующим соперником «Спартака» в РПЛ станет «Ахмат», игра пройдёт 11 августа, старт запланирован на 20:00 по мск.