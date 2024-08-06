Аршавин ответил, кто «Зениту» больше подходит – Соболев или Кордоба

Андрей Аршавин, экс-футболист «Зенита» и сборной России, ответил, кто петербургскому клубу больше подходит - Александр Соболев или Джон Кордоба.

Ранее была информация, что клуб с берегов Невы хотел подписать колумбийского форварда «Краснодара» и отправлял официальное предложение, но получил отказ. Также, по данным СМИ, «Зенит» обсуждает трансфер Соболева из «Спартака».

- «Зениту» нужен человек, который может продавить, сейчас такого игрока у клуба нет. Соболев или Кордоба? Кордоба, - сказал Аршавин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Напомним, «красно-белые» ранее отстранили Соболева от тренировок с основным составом, контракт игрока с клубом действует до 2026 года.