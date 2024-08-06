Гранат: «Спартак» будет бороться за второе-третье место»

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о «Спартаке». «Красно-белые» под руководством Деяна Станковича одержали третью победу кряду во всех турнирах в минувший понедельник, обыграв «Крылья Советов» в третьем туре РПЛ (3:0).

«Спартак» будет за второе‑третье место поборется. С «Зенитом» будет крайне тяжело бороться любой команде в этом сезоне. В работе Станковича по матчу с «Крыльями» виден прогресс, но проверкой послужат игры с топ-клубами», - говорит Гранат для «Чемпионата».

Напомним, что по итогу первых трёх туров Премьер-лиги у «Спартака» в таблице шесть очков и пятое место. В четвёртом туре москвичи примут дома «Ахмат».