В «Ахмате» объяснили подписание Самородова

В грозненском «Ахмате» объяснили свежий трансфер клуба. Коллектив пополнил молодой казахстанский нападающий Максим Самородов, он перебрался из «Актобе».

«Молодой и перспективный игрок сборной, очень рады видеть его в клубе. Максим решил, что для дальнейшего прогресса ему стоит поработать с тренером, которого он знает. Мы поняли, что это хороший вариант для нашего клуба», - говорит «Матч ТВ» гендир «Ахмата» Ахмед Айдамиров.

Напомним, что ещё недавно нынешний главный тренер «Ахмата» Магомед Адиев работал в сборной Казахстана и непосредственно с Самородовым, который является форвардом национальной команды своей страны.

«Ахмат» подписал нападающего сборной Казахстана