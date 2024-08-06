Песьяков высказался о возможном чемпионстве «Спартака»

Экс-голкипер «Спартака» Сергей Песьяков ответил на вопрос о том, будут ли «красно-белые» бороться за чемпионство в текущем сезоне.

«Блин, вот реально — «Спартак» две-три выиграет, и всегда сразу говорят: «Чемпионы! Чемпионы!» Давайте сыграем первый круг и потом будем разговаривать», — приводит слова Песьякова портал «РБ Спорт».

По итогам трех туров «Спартак» находится на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет три балла.

В четвертом туре подопечные Деяна Станковича примут грозненский «Ахмат».