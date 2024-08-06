Ромащенко: Барко вывел игру «Спартака» на новый уровень

Экс-тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко высказался об игре новичка московской команды Эсекьеля Барко.

По мнению специалиста, Барко является тем футболистом, которого долго не хватало «Спартаку».

— Техническая оснащенность Барко не только улучшила «Спартак» в переходных фазах, но и вывела игру «красно-белых» на новый уровень. Барко — ключевое приобретение «Спартака», — приводит слова Ромащенко «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что это только начало сезона, поэтому много эмоций.

В составе «Спартака» 25-летний Барко принял участие в трех играх во всех турнирах, забил один мяч и записал на свой счет один ассист.